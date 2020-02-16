Власти области выделяют 111 млн руб. на реконструкцию тепловой станции «Горького»

Власти области выделяют 111 млн руб. на реконструкцию тепловой станции «Горького»
Новый Калининград
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Из бюджета области на реконструкцию районной тепловой станции (РТС) «Горького» в Калининграде направляют 111,5 млн руб. Проект соответствующего постановления размещен 14 февраля на сайте областного правительства.

Согласно документу, субсидия направляется в бюджет города и должна быть реализована в 2020 году. При этом софинансирование со стороны муниципалитета должно составлять 40%.

Напомним, ранее власти города рассчитывали реконструировать, РТС «Горького», а также «Красная» и «Северная» с помощью концессионеров.

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