Власти области выделяют 111 млн руб. на реконструкцию тепловой станции «Горького»

Из бюджета области на реконструкцию районной тепловой станции (РТС) «Горького» в Калининграде направляют 111,5 млн руб. Проект соответствующего постановления размещен 14 февраля на сайте областного правительства.
Согласно документу, субсидия направляется в бюджет города и должна быть реализована в 2020 году. При этом софинансирование со стороны муниципалитета должно составлять 40%.
Напомним, ранее власти города рассчитывали реконструировать, РТС «Горького», а также «Красная» и «Северная» с помощью концессионеров.
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