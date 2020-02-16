Синоптики: на предстоящей неделе тепло не покинет Калининградскую область

Синоптики: на предстоящей неделе тепло не покинет Калининградскую область
Виталий Невар / Новый Калининград
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Синоптики прогнозируют, что на предстоящей рабочей неделе в Калининграде и области сохранится относительно теплая и пасмурная погода. Соответствующие данные публикуют гидрометеорологические службы.

Как прогнозирует Гидрометцентр РФ, в понедельник будет +11°, во вторник — +8°, в среду — +7°, четверг и пятницу — +6°. Температура по ночам не будет опускаться ниже +2°. Ожидается преимущественно облачная погода с небольшими дождями.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды публикует похожие данные. В понедельник днем будет +10°, но во вторник-пятницу температура будет находиться в пределах 4-5°. В среду возможен снег с дождем.

Cогласно прогнозу погоды «Нового Калининграда», в понедельник воздух прогреется до +11,7°, но в последующий дни недели дневная темература не будет превышать 5-6°.

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