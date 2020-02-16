Суд назначил строительную экспертизу качества нового променада в Светлогорске

Арбитражный суд Калининградской области назначил строительно-техническую экспертизу качества возведенного в Светлогорске променада. Соотвующий документу опубликован в картотеке дел 14 февраля.

Как отмечается в решении, экспертиза назначена по ходатайству компании «Геоизол», которая требует от госучреждения «Балтберегозащита» доплатить за возведение променада 205,7 млн руб.

«В ходе рассмотрения дела между сторонами возник спор об объемах, качеству и необходимости выполнения видов работ», — заявили в суде. Чтобы доказать свою правоту, «Геоизол» готов заплатить за экспертную экспертизу 2 млн руб. Она проводится почти два месяца. А этом время дело приостановлено.

Власти региона считают, что отдельные работы при строительстве нового променада в Светлогорске выполнены некачественно. При этом областной минстрой требует через суд от «Геоизол» за сорванные сроки неустойку в размере 47,4 млн руб.