Губернатору Калининградской области сообщили о появлении клещей в феврале

В интернете появилось информация о появлении в феврале на территории Калининградской области клещей. Публикация в Instagram, в которой отметили губернатора Антона Алиханова, появилась в Сети в воскресенье, 15 февраля.

«Это настоящие бедствие!, — говорится в сообщении. — Администрация, почему перестали использовать советский опыт обработки от этой заразы? Сколько нужно пострадавших, чтобы признать нашествие клещей проблемой? Конкретно этого принесли со двора дома в Балтийске на штанах. СО ДВОРА МНОГОЭТАЖНОГО дома!!!»