В Зеленоградском районе многодетной семье дали участок, к которому нет дороги

В Зеленоградском районе многодетной семье дали участок, к которому нет дороги
Виталий Невар / Новый Калининград
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Прокуратура через суд обязала администрацию Зеленоградска проложить дорогу к участку, который был предоставлен многодетной семье для строительства дома. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщили в областной прокуратуре.

По данным ведомства, в июле 2018 года матери с четырьмя детьми был предоставлен в собственность участок в пос. Коврово. Однако, какая-либо дорога или улица от ближайшей автодороги до участка отсутствует. Это лишает многодетную семью возможности реализовать свое право на строительство жилья, уверены в надзорном ведомстве.

В связи с этим прокурор района направил иск в суд с требованием организовать устройство автомобильной дороги местного значения с твердым покрытием. Суд удовлетворил требование прокурора в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило.

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