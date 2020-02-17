В Зеленоградском районе многодетной семье дали участок, к которому нет дороги

Прокуратура через суд обязала администрацию Зеленоградска проложить дорогу к участку, который был предоставлен многодетной семье для строительства дома. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщили в областной прокуратуре.

По данным ведомства, в июле 2018 года матери с четырьмя детьми был предоставлен в собственность участок в пос. Коврово. Однако, какая-либо дорога или улица от ближайшей автодороги до участка отсутствует. Это лишает многодетную семью возможности реализовать свое право на строительство жилья, уверены в надзорном ведомстве.

В связи с этим прокурор района направил иск в суд с требованием организовать устройство автомобильной дороги местного значения с твердым покрытием. Суд удовлетворил требование прокурора в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило.