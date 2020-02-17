На карантин в Калининграде закрыты 4 школы и 98 классов

Из-за карантина по гриппу и ОРВИ занятия по состоянию на понедельник, 17 февраля, приостановлены в 4 школах города. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе городской администрации.
На вынужденные каникулы отправились учащиеся 98 классов в 22 школах города (№№ 4, 5, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 28, 31, 35, 36, 38, 39, 47, 53, 56; гимназия №№ 1, 22, 40), а также полностью приостановлены занятия в школах № 26, 43, 46 и 56 (второй корпус). Кроме того, закрыто 9 групп в пяти детских садах — №№ 40, 51, 78, 125, 134.
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