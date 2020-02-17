В Калининграде без света остались 8 улиц

В Калининграде без света остались 8 улиц
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Коммунальные проблемы

В областном центре без света и воды остались жители 11 улиц. Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда.

Для планового ремонта трансформаторов с 9.00 до 13.00 отключили от электричества дома по ул. Марш. Новикова, 7, 17-23, 8-12, 18-38, ул. Минусинской, 2-8, ул. Киевской, 83б, ул. Беговой, 2 а, б, 17-41а, 47-51, 18-64, 70-80.

С 13.30 до 18.00 света не будет в домах по адресам: ул. Киевская, 77-85, 79а, 93, 66, 70- 74, 119б, 121-123, 100, 112, 112в, ул. Тихорецкая, 69-73, ул. Садовая, 1, 5, 15-21, 23-45, 2, 4, 10, 10а,б, 12-16, 14а, пер. Портовиков, 1-7, 2, 2а,б, 4-12, 4а, 2-й пер. Портовиков, 1, 13, ул. Восточная, 1а, 3, 5, 9, 11, 15, 4-12, ул. Беговая 1-21, 2-16 .

С 10.00 до 14.00 холодной воды не будет по ул. Лозовой, 13, ул. Барклая де Толли, 28, ул. Левитана, 59 кор. 2 — за это время здесь проведут монтаж узлов учёта.

Все контакты диспетчерских коммунальных служб доступны в «Справке Нового Калининграда».

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