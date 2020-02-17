Число погибших от коронавируса выросло до 1,7 тыс. человек, заболевших — до 70 тыс.

Число погибших от коронавируса выросло до 1,7 тыс. человек, заболевших — до 70 тыс.
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Китае число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом, составило 70,548 тыс. человек. Летальных исходов на данный момент зафиксировано 1770. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Госкомитет здравоохранения КНР.

За прошедшие сутки в стране заразилось 2,048 тыс. человек, смертельных случаев — 105. Большее число скончавшихся в эпицентре заболевания, провинции Хубэй, — 100 человек. Лечат от коронавируса в настоящее время 57934 человек. Более 10 тысяч человек находятся в тяжелом состоянии. Выздоровели — около 11 тысяч человек.

За исключением Китая, всего в мире число заразившихся достигло 778 человек. Летальные исходы зафиксированы в пяти случаях: в Японии, Гонконге, Франции, на Тайване и на Филиппинах.

Сотрудники ВОЗ совместно с китайскими коллегами начали работу по выявлению источников коронавируса. Они разработают методы предотвращения эпидемии. 

В Хубэе введен ряд ограничений: запрещено движение всех транспортных средств, за исключением спецмашин. Все компании не имеют права возобновлять работу до особого распоряжения. В некоторых населенных пунктах провинции жителям запрещено покидать дома. 

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