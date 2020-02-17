В Калининградском заливе браконьер выловил рыбы на 52 тысячи

В Калининградском заливе браконьер выловил рыбы на 52 тысячи
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Экология

В акватории Калининградского залива задержан браконьер, выловивший рыбы на 52 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте.

42-летний браконьер при помощи лесковой сети поймал 28 экземпляров ценных пород рыб: судака, камбалы, окуня, леща, рыбца. Ущерб оценили в 52 тысячи рублей.

На мужчину завели уголовное дело по ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Максимальная санкция по этой статье — лишение свободы в срок до 2 лет.

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