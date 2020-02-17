В Калининграде рецидивисты пытались передать в колонию наркотики

В Калининграде рецидивисты пытались передать в колонию наркотики
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде двое мужчин осуждены за попытку организовать передачу на территорию исправительной колонии наркотические и психотропные средства. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

Установлено, что в 2017 году гражданин N нашел дикорастущую коноплю и собрал листья, получив 50,6 грамма марихуаны, а позже приобрел еще 29,1 грамма, которые хранил при себе. Также мужчина купил смесь психотропных препаратов, в числе которых карфентанил, метадон, ацетилкодеин и вещество из группы меторфанов, массой 0,005 грамма.

В ноябре 2018 года N обратился к гражданину S, отбывающему наказание в исправительной колонии, с просьбой посодействовать в приобретении марихуаны и амфетамина, на что получил согласие. О покупке средств последний договорился по мобильному телефону прямо из колонии. В это время N забрал из тайника имеющиеся у него наркотические средства, в том числе 57,1 марихуаны и 1,02 грамма амфетамина.

N попытался перебросить их на территорию колонии, но был задержан сотрудниками учреждения. На судебном заседании он пояснил, что в свертке были не наркотики, а телефоны для осужденных. В свою очередь S утверждал, что попросил N забрать для него подарок, который ему оставил знакомый.

Суд учел, что оба гражданина ранее привлекались к ответственности за незаконный оборот наркотиков и .признал мужчин виновными. Гражданину N назначили 7 лет 6 месяцев, гражданину S — 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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