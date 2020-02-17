Фельдшер «Скорой» отсудила компенсацию у напавшего на нее на вызове мужчины

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Фельдшер «Скорой» отсудила компенсацию у напавшего на нее на вызове мужчины

Фельдшер бригады «Скорой помощи» отсудила у напавшего на нее во время вызова мужчины более 110 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Женщина указала, что после инцидента она долгое время находилась на больничном, испытывала нравственные страдания.

В апреле 2019 года мужчина был признан виновным по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Ему назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев ограничения свободы с установлением ограничений. Суд также установил, что из-за действий мужчины женщине причинен моральный вред, и взыскал в ее пользу компенсацию, а также расходы на общую сумму 113 399 рублей.

Мужчина подал апелляцию на данное решение, но судебная коллегия по гражданским делам признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

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