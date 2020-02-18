Почти 80% россиян хотят, чтобы РФ и Запад связывали партнерство и дружба

Россию и Запад должны связывать узы партнерства и дружбы, уверены почти 80% граждан РФ. 16% опрошенных видят в Западе соперника, еще 3% — врага. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-Центра», пишет «Интерфакс».

При этом в ходе опроса выяснилось, что россияне относятся к ЕС лучше, чем к США. В частности, о хорошем и очень хорошем отношении к ЕС заявили 49% опрошенных, к США — 42%. О негативном отношении к ЕС сообщили 37% респондентов, к Америке — 46% участников опроса.

52% россиян считают, что есть все основания опасаться западных стран, входящих в НАТО. 35% полагают, что Западу самому следует побаиваться России. О том, что «натовцев» бояться не надо, заявили 44% респондентов, а о том, что не надо опасаться России — 61% участников опроса.

Опрос проведен 23 — 29 января по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1603 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.