Богатейший житель Земли выделяет 10 млрд долларов на ее спасение

Богатейший житель планеты Джефф Безос решил создать названный в его честь Фонд Земли для борьбы с климатическими изменениями на Земле. Об этом он написал в своем Instagram, сообщает РИА «Новости».

«Я хочу улучшить уже изученные способы и открыть новые методы борьбы с разрушительным воздействием изменения климата», — уточнил Безос.

На эти цели он выделяет десять миллиардов долларов. Деньги будут предоставляться ученым, активистам и неправительственным организациям, занимающимся решением этой проблемы. Гранты Безос обещает начать выдавать уже этим летом.

Ранее сообщалось, что Джефф Безос снова возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes. С показателем в 115,5 миллиарда долларов обогнал президента Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернара Арно, чье состояние оценивается в 112,9 миллиарда долларов.