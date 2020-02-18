В новую школу в районе ул. Аксакова набрали 12 первых классов

В Калининграде менее чем за месяц оказался завершен прием в первые классы 6-ти школ. Об этом сообщила на оперативном совещании в мэрии начальник управления образования Татьяна Петухова, передаёт корреспондент «Нового Калининграда».

Речь о школах (лицеях, гимназиях) NN 2, 23, 32, 40, 56 и 57. Во многих из них принято гораздо больше первоклассников, чем планировалось. В школу N2 зачислили 161 ребенка, хотя планировали 150; в школу N56 — 160 вместо 125. Лидерами остаются гимназия N40, расположенная в микрорайоне Сельма (290 детей вместо 200) и школа N 57, расположенная на ул. Флотской в Восточном микрорайоне (380 детей вместо 330). Как отметила Татьяна Петухова, в случае с 57-й школой набрано 12 первых классов. «По всей видимости, [там будет] две смены, если не в следующем году, то через год учебный», — заявила она.

Прием заявлений в первые классы в Калининграде начался 25 января.