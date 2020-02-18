Мэрия уточнила, где будут учиться первоклассники, не попавшие в завершившие прием школы

Первоклассников, которым не хватило мест в школах, закрывших прием, зачислят на свободные места в СОШ № 7, 13, 24, 25, 31, 35 и 38. Такую информацию опубликовала пресс-служба мэрии на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

На данный момент в связи с отсутствием свободных мест прекращен приём в школы № 2, 56, 57; гимназии 32 и 40; лицей №23. По вопросам зачисления следует обращаться в «школьный» отдел комитета по образованию. С марта на официальном сайте комитета ежемесячно будут оглашать информацию о наличии свободных мест в школах города.

Напомним, в соответствии с законом, заявления о приеме в первый класс рассматриваются в два этапа: отдельно для детей, проживающих на закреплённой территории (не позднее 1 февраля), и тех, кто хочет обучаться в данной школе, но не закреплён за ней по месту жительства (с 1 июля). По прогнозам в новом учебном году в первые классы планируется принять более 6500 детей.

Ранее стало известно, что в Калининграде менее чем за месяц оказался завершен прием в первые классы 6-ти школ. В частности, в новую школу на Аксакова набрали 12 первых классов.