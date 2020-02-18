Мэрия уточнила, где будут учиться первоклассники, не попавшие в завершившие прием школы

Мэрия уточнила, где будут учиться первоклассники, не попавшие в завершившие прием школы
Алексей Милованов / Новый Калининград
Все новости по теме: Прием в первые классы

Первоклассников, которым не хватило мест в школах, закрывших прием, зачислят на свободные места в СОШ № 7, 13, 24, 25, 31, 35 и 38. Такую информацию опубликовала пресс-служба мэрии на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

На данный момент в связи с отсутствием свободных мест прекращен приём в школы № 2, 56, 57; гимназии 32 и 40; лицей №23. По вопросам зачисления следует обращаться в «школьный» отдел комитета по образованию. С марта на официальном сайте комитета ежемесячно будут оглашать информацию о наличии свободных мест в школах города.

Напомним, в соответствии с законом, заявления о приеме в первый класс рассматриваются в два этапа: отдельно для детей, проживающих на закреплённой территории (не позднее 1 февраля), и тех, кто хочет обучаться в данной школе, но не закреплён за ней по месту жительства (с 1 июля). По прогнозам в новом учебном году в первые классы планируется принять более 6500 детей.

Ранее стало известно, что в Калининграде менее чем за месяц оказался завершен прием в первые классы 6-ти школ. В частности, в новую школу на Аксакова набрали 12 первых классов.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter