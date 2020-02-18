Роскачество: в тушеной говядине обнаружены ДНК лошади, свиньи и курицы

Роскачество: в тушеной говядине обнаружены ДНК лошади, свиньи и курицы
Виталий Невар / Новый Калининград
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Специалисты Роскачества проверили 23 марки тушеной говядины высшего сорта, однако ни одна из них не соответствует установленным стандартам, пишет РБК со ссылкой на исследование ведомства. 

Как сообщили в ведомстве, стандарт нужен для присвоения российского Знака качества, но не является обязательным требованием для производства продукции.

В шести марках, представленных на полках магазинов страны, во время исследования нашли ДНК свиньи, а в трех — ДНК курицы, а в одном образце — ДНК лошади. В Роскачестве считают, что посторонние ДНК содержались в тушеном мясе из-за того, что в цехах на одном и том же оборудовании могут производить разную продукцию. Также закон не запрещает использовать в тушеной говядине свиной жир.

Четыре из 23 исследованных марок были сделаны в Белоруссии, остальные продукты — российские. «Ценовой разброс составил от 82,9 до 306,09 руб. за банку. Все консервированное мясо проверялось по 136 показателям качества и безопасности», — отметили в издании.

Эксперты не нашли в тушеной говядине следов тяжелых металлов и пестицидов, однако в пяти марках обнаружено присутствие антибиотиков. Кроме того, Роскачество развеяло миф о том, что в консервные банки кладут один лишь жир, а показатели содержания соли в продуктах не превысили нормы — во всех банках ее было не более 1,5%. Во время исследования специалисты не обнаружили в проверенном мясе и соевых заменителей.

В ведомстве отметили, что покупатели часто путают тушеную говядину с тушенкой. Эксперты отмечают, что на самом деле это разные продукты. Существует тушеное мясо высшего сорта, тушеное мясо первого сорта и просто тушенка, качество которой уступает остальным разновидностям.

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