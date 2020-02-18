Зал заседаний правительства отремонтировали за 22 млн. Оцените, что изменилось

Во вторник, 18 февраля, правительство Калининградской области впервые провело заседание в зале, на ремонт которого в 2019 году было выделено более 22 млн. рублей (это больше, чем было выделено на ремонт фасада здания на ул. Дм. Донского, 1). Согласно проектной документации, речь шла об общестроительных работах (в том числе укладке нового паркета), замене пожарной и вентиляционной систем, установке нового аудио- и видеооборудования. Кроме этого, в документации фигурировал новый П-образный стол из клена. Ремонт также касался прилегающего небольшого операторского помещения.



Заявку на проведение работ подавала только одна организация — строительная компания «Баусистем» из Москвы. По данным ЕГРЮЛ, учредителями ООО «Баусистем» являются Владимир Яновский и Сергей Скуридин. Они же учредили компанию «Специальная научная реставрационная проектно-производственная мастерская», которая уже не единожды получала контракты от правительства области. В частности, эта фирма в 2018 году за более чем 14 млн руб. ремонтировала фасад здания кабмина региона.

А вот так зал заседаний правительства выглядел до ремонта:





Фото — Виталий Невар / Новый Калининград