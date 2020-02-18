Зал заседаний правительства отремонтировали за 22 млн. Оцените, что изменилось

Все новости по теме: Правительство области

Во вторник, 18 февраля, правительство Калининградской области впервые провело заседание в зале, на ремонт которого в 2019 году было выделено более 22 млн. рублей (это больше, чем было выделено на ремонт фасада здания на ул. Дм. Донского, 1). Согласно проектной документации, речь шла об общестроительных работах (в том числе укладке нового паркета), замене пожарной и вентиляционной систем, установке нового аудио- и видеооборудования. Кроме этого, в документации фигурировал новый П-образный стол из клена. Ремонт также касался прилегающего небольшого операторского помещения.

Заявку на проведение работ подавала только одна организация — строительная компания «Баусистем» из Москвы. По данным ЕГРЮЛ, учредителями ООО «Баусистем» являются Владимир Яновский и Сергей Скуридин. Они же учредили компанию «Специальная научная реставрационная проектно-производственная мастерская», которая уже не единожды получала контракты от правительства области. В частности, эта фирма в 2018 году за более чем 14 млн руб. ремонтировала фасад здания кабмина региона.

А вот так зал заседаний правительства выглядел до ремонта:


Фото — Виталий Невар / Новый Калининград

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Комментировать (10)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter