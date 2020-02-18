Все лесовозы области хотят оснастить GPS и отслеживать

Все лесовозы области хотят оснастить GPS и отслеживать
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Экология

В областном правительстве хотят обязать всех арендаторов оснастить лесовозы оборудованием, позволяющим отслеживать их местоположение. Об этом на заседании областного правительства во вторник, 18 февраля, сообщил министр экологии области Олег Ступин, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Мы хотим применить тот же принцип, который мы заложили по полигонам, где у нас полная отчетность, мы видим всегда движение мусоровозов через GPS отчеты о том, где они находятся, по определенным точкам, где они у нас есть. И здесь то же самое, мы хотим, чтобы все лесовозы были оснащены GPS, подключились к нашей системе, это раз», — сказал Ступин.

Такой же системой хотят оснастить и автомобили контролеров. «Мы сейчас принимаем меры, направленные на обеспечение надзорной деятельности. Оснастили GPS автомобили инспекторов, все они оказываются на определенной карте. И мы хотим перейти к тому, чтобы устанавливать их точки в рамках надзорных мероприятий по которым они должны патрулировать — то есть поехал ли лесной инспектор в определенную точку, потому что у нас к сожалению зачастую были случаи, когда лесные инспекторы не выезжали по этим маршрутам, а в то время там происходили незаконные вырубки», — пояснил министр.

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