Алиханов заподозрил «хищения на десятки миллионов» на песке для Приморской ТЭС

Губернатор Антон Алиханов во время заседания областного правительства во вторник, 18 февраля, озвучил подозрения, что при строительстве Приморской ТЭС были «хищения на десятки миллионов», передает корреспондент «Нового Калининграда».

Министр экологии Олег Ступин сообщил, что его ведомство рекомендует расторгнуть контракт с компанией, которая обслуживает закрытый пять лет назад мусорный полигон под Светлым. Обосновывая эту необходимость Ступин отметил, что узнал из СМИ о том, что на закрытый полигон вывозят мусор со стройки Приморской ТЭС. «[Необходимо] разорвать контракт с тем, кто сейчас содержит эту свалку, контракт у нас вызывает большие вопросы», — сказал Ступин.

Алиханов в ответ заметил, что Приморская ТЭС вообще стала «притчей во языцех» и необходимо обращаться в правоохранительные органы с просьбой провести соответствующую проверку. «Сначала мы бегали по лесам, хлопали всех этих товарищей, которые песок туда вывозят. <...> Давайте обратимся официально, в том числе в УФСБ и в прокуратуру. У нас в смете на строительство этой станции песок за одну цифру, а возился он с нелегальных карьеров за другую. Тут хищения на десятки миллионов скорее всего. Исходя из личного опыта, я сам видел этих копателей, мы вместе с МВД этим занимались», — сказал Алиханов.

Ранее «Зеленый фонд» обнаружил, что отходы со строительной площадки золошлакоотвала Приморской ТЭС незаконно сбрасывались в нелегальные песчаные карьеры в поселках Люблино и Волочаевское. При этом, согласно проекту, грунт со стройплощадки должен передаваться по договору ООО «Ремжилфонд» для размещения на полигоне ТБО в Светлом.

В январе этого года Росприроднадзор возбудил дело об административном правонарушении в отношении компании-субподрядчика, занятой на стройке Приморской ТЭС в Светловском ГО. Дело возбуждено по ч.2 ст.8.4 КоАп России («Нарушение законодательства об экологической экспертизе»). Компании грозит штраф от 100 до 250 тыс. рублей.