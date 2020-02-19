Мэрия планирует перекрыть Гвардейский проспект 23 февраля

Мэрия планирует перекрыть Гвардейский проспект 23 февраля
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Транспортные проблемы

Гвардейский проспект перекроют 23 февраля для проведения церемонии возложения цветов и венков к братской могиле 1200 воинов-гвардейцев. Такие меры приняты в целях обеспечения безопасности, сообщает пресс-служба мэрии.

С 10 до 12 часов будет закрыто движение транспорта Гвардейскому проспекту на участке от ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева до ул. Театральной и на ул. Ген.-фельдм. Румянцева на участке от ул. Ген. Галицкого до ул. Д. Донского.

На время закрытия движения общественный транспорт будет направлен в объезд:

— автобусный маршрут № 4 ‑ по проспекту Советскому, пл. Победы, проспекту Ленинскому, проспекту Московскому, ул. Ген. Буткова и далее по существующему маршруту. В обратном направлении по проспекту Московскому с разворотом в районе ул. Октябрьской, проспекту Ленинскому, пл. Победы, проспекту Советскому и далее по существующему маршруту;

— автобусный маршрут № 49 ‑ с проспекта Московского по эстакадному мосту на проспект Ленинский и далее по существующему маршруту. В обратном направлении с проспекта Ленинского на проспект Московский с разворотом на кольцевой развязке в районе пересечения с ул. Ген.-фельдм. Румянцева и далее по проспекту Московскому по существующему маршруту;

— автобусные маршруты №№ 72, 75 и троллейбусный маршрут № 2 — по ул. Театральной, проспекту Ленинскому, проспекту Московскому. В обратном направлении по тому же маршруту.

Также возможно закрытие дорожного движения для обеспечения безопасности в районе проведения салюта в случае изменения дорожной ситуации.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter