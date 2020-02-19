Мэрия планирует перекрыть Гвардейский проспект 23 февраля

Гвардейский проспект перекроют 23 февраля для проведения церемонии возложения цветов и венков к братской могиле 1200 воинов-гвардейцев. Такие меры приняты в целях обеспечения безопасности, сообщает пресс-служба мэрии.

С 10 до 12 часов будет закрыто движение транспорта Гвардейскому проспекту на участке от ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева до ул. Театральной и на ул. Ген.-фельдм. Румянцева на участке от ул. Ген. Галицкого до ул. Д. Донского.

На время закрытия движения общественный транспорт будет направлен в объезд:

— автобусный маршрут № 4 ‑ по проспекту Советскому, пл. Победы, проспекту Ленинскому, проспекту Московскому, ул. Ген. Буткова и далее по существующему маршруту. В обратном направлении по проспекту Московскому с разворотом в районе ул. Октябрьской, проспекту Ленинскому, пл. Победы, проспекту Советскому и далее по существующему маршруту;

— автобусный маршрут № 49 ‑ с проспекта Московского по эстакадному мосту на проспект Ленинский и далее по существующему маршруту. В обратном направлении с проспекта Ленинского на проспект Московский с разворотом на кольцевой развязке в районе пересечения с ул. Ген.-фельдм. Румянцева и далее по проспекту Московскому по существующему маршруту;

— автобусные маршруты №№ 72, 75 и троллейбусный маршрут № 2 — по ул. Театральной, проспекту Ленинскому, проспекту Московскому. В обратном направлении по тому же маршруту.

Также возможно закрытие дорожного движения для обеспечения безопасности в районе проведения салюта в случае изменения дорожной ситуации.