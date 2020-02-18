Замглавы администрации Калининграда хочет встретиться с «граффитчиками» и договориться

Власти Калининграда пытаются наладить диалог с граффити-художниками для того, чтобы «минимизировать проявления вандализма и где-то стимулировать творчество». Об этом сообщил журналистам после оперативного совещания во вторник замглавы администрации города, глава комитета муниципального контроля Евгений Чернышев, передает корреспондент «Нового Калининграда».



Евгений Чернышев отметил, что в мэрии не ожидают «каких-то прорывных решений», но хотят «на уровне диалога услышать их и попытаться донести нашу позицию». Для этого он намерен встретиться без участия СМИ с наиболее известными в городе граффити-художниками, «чтобы где-то [...] предоставить возможность для самореализации творческой, где-то попросить лидеров мнения среди этих товарищей, чтобы они максимально предупредили тех, кто за ними следует, что на определенных объектах, территориях это не надо делать». Ранее, рассказал чиновник, он отправил собеседникам несколько десятков фотографий с разными граффити для опознания. «Они говорят, по ряду случаев это были москвичи, где-то белорусы, а где-то, как они говорят, шпана — то есть, несовершеннолетние художники, которые способами вандализма где-то позволяют себе лишнего. Ну а где-то они признаются: это наш», — рассказал замглавы администрации. Также он напомнил, что во многих странах Европы высокохудожественные граффити становятся достопримечательностями, и заявил, что администрация города тоже не против, если такие произведения появятся в Калининграде.