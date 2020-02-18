Ученые: в марте в Калининградской области может похолодать до -10 градусов

Зимний сезон 2019-2020 года в Калининграде стал самым теплым за период наблюдений с 1947 года, но в марте в области ожидается похолодание. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 18 февраля, сообщили в БФУ им. И. Канта со ссылкой на главного специалиста службы организации научно-исследовательской деятельности Дару Гаеву.

«Температура воздуха в декабре 2019 года составила 3,6°С, оказавшись на 4 градуса выше нормы. Однако декабрь 2006 года со средней температурой в 5,9°С был еще теплее. Январь 2020 года со средней температурой +3,9°С также превысил не только многолетнюю норму, но и показатель 2007 года на 0,4°С. Вторая половина февраля в целом будет с положительными среднесуточными температурами воздуха», — приводит пресс-служба университета слова Гаевой.

В марте, по словам климатолога, можно ожидать понижение температуры воздуха в пределах — 10°С, особенно в ночное время. Для области отрицательные температуры весной не редкость, это связано в том числе и с приморским положением.

«Если в первую половину зимы море отдает тепло, то в весенний период все наоборот — остывшие водоемы оказывают охлаждающее влияние на регион. Теплые зимы 1974-75, 1988-89 и 2006-2007 г.г. закончилась теплым мартом — средняя температура воздуха в первый весенний месяц была выше нормы на 3, 4 и 5 °С соответственно. Март после теплой зимы 1989-90 г.г. оказался самым теплым за весь период наблюдений. С большой вероятностью, средняя температура марта 2020 года также будет выше средней многолетней нормы».