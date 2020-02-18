Облвласти хотят, чтобы перед песчаными карьерами поставили весовые

Областные власти хотят договориться о появлении перед всеми легальными песчаными карьерами в регионе пунктов весогабаритного контроля. Об этом журналистам после заседания областного правительства во вторник сообщил губернатор Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«У нас есть намерение в ближайшие недели две собраться с теми, кто у нас занимается разработкой карьеров песка в основном и договориться об установлении ими за свой счет электронных весов тоже с онлайн-передачей данных в министерство [природных ресурсов]», — сказал глава региона.

По его словам, даже легальные карьеры допускают нарушения закона, например перегружают машины. «Как-то ехали принимать дорогу где-то в Озерске, смотрю — едет песковоз. Благо, был дождь, не так сильно пылило. Остановили и выходит такой замечательный дядечка в домашних тапочках. „Дайте документы“. Дал документы (где-то в Озерках, не помню сейчас название этого карьера, легальный), стоимость машины, такая „с горочкой“ — 800 рублей. Очевидно, что скрываются доходы самими карьерами, не выплачиваются налоги. Поэтому система электронного карьера весового и других каких-то моментов, в том числе и тентования, позволят нам навести больше порядка и в этой сфере», — сказал Алиханов.