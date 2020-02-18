В Калининграде впервые устраивают фейерверк на площади Победы 9 апреля

Власти Калининграда намерены организовать большую концертную программу на площади Победы 9 апреля. Впервые в День штурма Кенигсберга там будет устроен фейерверк, сообщила журналистам глава городского комитета по социальной политике Анна Апполонова, передает корреспондент «Нового Калининграда».



«Планируем организовать достойный концерт с яркими „звездами“. Сейчас думаем, кто будет у нас выступать, чтобы, конечно, тема патриотизма была в его репертуаре», — рассказала Апполонова. Концерт начнется днем, фейерверк будет вечером в районе 21 часа, добавила она.