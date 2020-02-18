В Калининграде не увековечены имена 2 тыс. советских солдат

В Калининграде не увековечены имена 2 тыс. советских солдат
Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти Калининграда намерены провести реконструкцию мемориалов на трех крупных братских захоронениях советских солдат. Об этом сообщила журналистам после оперативного совещания во вторник глава комитета по социальной политике Анна Апполонова.

На то, чтобы привести в порядок военно-мемориальные комплексы в Калининграде к 75-летию Победы, было выделено 55 млн рублей — в два раза больше, чем к предыдущему ее юбилею, рассказала Апполонова. Большую часть работ сделали в прошлом году, на этот оставили полную реконструкцию мемориалов на братских могилах в Чкаловске, микрорайоне им. А. Космодемьянского и на ул. Нарвской. 

Она нужна в том числе для того, чтобы нанести на плиты имена около 2 тыс. солдат, которые до сих пор нигде увековечены не были. Их имена и воинские звания устанавливались совместно с поисковиками и специалистами военно-мемориальной службы Минобороны. В том числе речь о солдатах и офицерах, умерших от ран в госпитале, расположенном в районе нынешней ул. Нарвской, отметила Анна Апполонова. Полная реконструкция, по ее словам, необходима, поскольку федеральное законодательство требует, чтобы имена погибших были увековечены в соответствии со званием и в алфавитном порядке.



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