«Это была своего рода провокация»: глава БФУ объяснил свое нашумевшее заявление

Временно исполняющий обязанности ректора БФУ Александр Федоров назвал свое заявление о том, что «вся воспитательная работа образовательной организации может быть выстроена в рамках пропаганды семейных ценностей в достаточно жесткой установке насчет того, что рождение детей — это твой долг». По его словам, его высказывание было своего рода провокацией, которая позволила понять отклик общества на консервативную позицию. Об этом он сообщил «Новому Калининграду».



«Это была своего рода провокация, поскольку мы формируем новый подход к молодежной политике в вузе и нужно было расставить акценты. А почему я, собственно, не мог выразить вот в такой достаточно категорической модальности достаточно категорическую и весьма консервативную позицию?», — сказал Федоров.

По его словам, анализ отклика на его выступление показал, что «консервативная позиция достаточно сложно всеми воспринимается». «Если убрать из отклика матерную ругань и глупости малообразованных людей, не имеющих признаков критического мышления, то статистический итог приблизительно такой. 50, немножко больше процентов, сказали, что это архаичная позиция и она в современном обществе существовать не может. Правда вопрос о том, что такое современное общество, остался открытым. А вторая позиция, 40% (матерную ругань мы убрали), она как раз в разных вариантах говорит о том, что над этим надо подумать и в этом имеется смысл», — сказал Федоров.

По поводу своих слов о том, что у него недавно состоялась «одна из самых скучных встреч, которую он провел за время своей десятилетней карьеры ректора», Федоров отметил, что за трехчасовую встречу он услышал только две студенческие проектные инициативы. Одна из которых уже озвучивалась.