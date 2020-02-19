Упрдор «Северо-Запад»: аварийный дом у строящегося перехода взят под контроль

В компании, строящей пешеходный переход над трассой А-229, заявили, что состояние находящегося в зоне проведения работ аварийного дома в пос. Ушаково находится «под особым контролем». Об этом «Новому Калининграду» рассказали в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».



В августе 2019 года организация заключила госконтракт на строительство надземного пешеходного перехода, который должен располагаться на 21-м километре автомобильной дороги А-229 Калининград — Черняховск — Нестеров до границы с Литовской Республикой, сообщили в компании. Однако рядом со стойкой будущего перехода в пос. Ушаково находится дом, который гурьевская администрация в декабре прошлого года признала аварийным. Уточняется, что расселить здание планируется в течение 2020 года.

«В связи с тем, что в доме все еще проживают несколько семей, дорожники приняли решение в целях безопасности взять под особый контроль состояние дома. Перед началом работ специалисты произвели расчёты, определившие отсутствие опасных воздействий для данного строения. Дополнительно ведется мониторинг строения по контрольным маркам», — рассказали «Новому Калининграду в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» и отметили, что выполняемые работы «никак не отражаются на состоянии здания».

Напомним, впервые разговоры о строительстве перехода прозвучали еще в августе 2019 года. Тогда в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» заявили, что сооружение позволит жителям безопасно пересекать оживленную проезжую часть в любое время суток.