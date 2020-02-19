Российские медики назвали главные причины врачебных ошибок

Российские медики назвали главные причины врачебных ошибок
Виталий Невар / Новый Калининград
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Большинство (78%) российских медиков считают, что перегрузки и кадровый дефицит являются главными причинами врачебных ошибок. Об этом в среду, 19 февраля, пишет РБК со ссылкой на проведенный в приложении «Справочник врача» опрос. Сообщается, что нем приняли участие 5 243 врача-специалиста.

В издании отметили, что также врачи объясняют проблемы на работе отсутствием необходимого оборудования (73%), нетипичным ходом заболевания или отсутствием характерных признаков (68%), а также нехваткой квалификации и противоречиями в клинических рекомендациях Минздрава (48%).Почти половина (40%) специалистов разделяют мнение, что врач не должен нести персональной ответственности за ошибку.

Врачебной ошибкой 27% респондентов считают неправильное деяние врача, не являющееся уголовным преступлением, еще 23% уверены, что врачебная ошибка означает неправильное определение медиком болезни. Более половины (55 %) опрошенных выступили против закрепления определения «врачебная ошибка» на законодательном уровне.

В издании отметили, что 72% специалистов предлагают относиться к ней как к упущению, а не как к преступлению. Есть и противоположное мнение — 57% опрошенных считают осуждение ошибок внутри медучреждения лучшим способом их предупреждения, а 55% респондентов хотят привлечь более широкий круг специалистов к созданию клинических рекомендаций и протоколов Минздрава.

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