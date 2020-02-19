Алиханов: отрасль лесозаготовок долгие годы была сильно криминализирована

Отрасль лесозаготовок в Калининградской области долгие годы была сильно криминализирована, и «постепенно мы от этого избавляемся», заявил во вторник на заседании регионального правительства губернатор Антон Алиханов.

«Некоторые арендаторы леса под уголовными делами находятся, в том числе компания „Ролес“ по-моему. Мы регистрировали с коллегами из УМВД так называемые „перерубы“ в Полесском районе. Сотрудники правительства подвергаются нападениям в лесах периодически, сейчас возбуждены уголовные дела на эту тему. Ну это издержки наведения порядка в этой теме. К сожалению, она долгие годы была сильно криминализирована. И постепенно мы от этого избавляемся. Первыми шагами было полное изгнание всех так называемых „иностранцев“ из Виштынецкого парка, который зачем-то отдали под вырубку и там тоже были уголовные дела. Мы планомерно наводим в этой сфере порядок. Количество уголовных дел в отношении лесопользователей растет, к сожалению законопослушных арендаторов в нашем регионе было не так много», — сказал журналистам Алиханов.

Отметим, что никаких других данных об уголовном деле в отношении руководства компании «Ролес» в открытых источниках нет. Однако на сайте Генпрокуратуры РФ есть сведения об уголовном деле, возбужденном в январе 2020 года в отношении судебного пристава-исполнителя, его подозревают в неправомерном окончании исполнительного производства в отношении «Ролеса» почти на 20 млн рублей.

В 2018 году Полесский районный суд по иску природоохранной прокуратуры взыскал с ООО «Ролес» взыскал 19,8 млн рублей ущерба, причиненного незаконной рубкой лесных насаждений. «В результате неправомерных действий судебного пристава-исполнителя арестованное имущество реализовано должником в пользу третьих лиц», — говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщил глава областного минприроды Олег Ступин, контракты с тремя компаниями вскоре будут расторгнуты. «У нас в этом году в июле уходят сразу аж три лесоорендатора. И мы сейчас к ним применяем различного рода меры, в том числе и судебные по принуждению к исполнению договорных обязательств по лесовосстановлению и лесовоспроизведению. Но есть риск соответственно того, что они выйдут из аренды, не выполнив полностью обязательства. Придется потом в суде их принуждать это делать», — сказал Ступин.

Министр также сообщил, что на реализацию мероприятий регионального проекта «Сохранение лесов» в Калининградской области из федерального бюджета на этот год было выделено 10,8 млн рублей. Эти средства планируется потратить на закупку лесопожарной техники и работы по лесовосстановлению и лесоразведению.