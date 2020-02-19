Суд: директор строительной компании присвоил 9 млн рублей клиентов

В Калининграде осужден директор строительной компании, присвоивший свыше 9 млн рублей, которые клиенты заплатили в качестве аванса за строительство индивидуальных жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Установлено, что с декабря 2015 по сентябрь 2017 года мужчина заключал инвестиционные договоры на строительство ИЖД в поселках Заозерье, Орловка и Холмогоровка, однако выполнял незначительную часть работ. Общая сумма похищенных средств составила свыше 9 млн рублей.

В ходе заседания подсудимый пояснил, что деньги потратил на приобретение земельных участков, оплату строительных работ, песка и техники, строительство дороги. Также мужчина арендовал помещение и оборудование для производства строительных блоков, предложил другой компании организовать совместное производство, которое не осуществилось. По словам подсудимого, все это он объяснял потерпевшим, но они обратились в полицию.

Действия мужчины квалифицированы судом как присвоение и мошенничество в особо крупном размере по 14-ти эпизодам. Он признан виновным, по совокупности преступлений ему назначено лишение свободы на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. За потерпевшими признано право на удовлетворение гражданских исков. Приговор был обжалован осужденным, но апелляционная инстанция признала решение обоснованным и справедливым.

Приговор вступил в законную силу.