Суд: директор строительной компании присвоил 9 млн рублей клиентов

Суд: директор строительной компании присвоил 9 млн рублей клиентов
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде осужден директор строительной компании, присвоивший свыше 9 млн рублей, которые клиенты заплатили в качестве аванса за строительство индивидуальных жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Установлено, что с декабря 2015 по сентябрь 2017 года мужчина заключал инвестиционные договоры на строительство ИЖД в поселках Заозерье, Орловка и Холмогоровка, однако выполнял незначительную часть работ. Общая сумма похищенных средств составила свыше 9 млн рублей.

В ходе заседания подсудимый пояснил, что деньги потратил на приобретение земельных участков, оплату строительных работ, песка и техники, строительство дороги. Также мужчина арендовал помещение и оборудование для производства строительных блоков, предложил другой компании организовать совместное производство, которое не осуществилось. По словам подсудимого, все это он  объяснял потерпевшим, но они обратились в полицию.

Действия мужчины квалифицированы судом как присвоение и мошенничество в особо крупном размере по 14-ти эпизодам. Он признан виновным, по совокупности преступлений ему назначено лишение свободы на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. За потерпевшими признано право на удовлетворение гражданских исков. Приговор был обжалован осужденным, но апелляционная инстанция признала решение обоснованным и справедливым.

Приговор вступил в законную силу.

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