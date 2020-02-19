Маркетологи составили рейтинг подарков на День защитника Отечества

Маркетологи составили рейтинг подарков на День защитника Отечества
Виталий Невар / Новый Калининград
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Составлен перечень самых популярных подарки на День защитника Отечества. На первом месте в нем оказались рубашки, галстуки, трусы и носки. Об этом сообщает RT со ссылкой на гильдию маркетологов.

Вторую позицию в рейтинге заняли уходовые средства до и после бритья, лосьоны и одеколоны. Далее — алкоголь, а на четвертой позиции — гаджеты и аксессуары. Также часто подарки связаны со спортом, хобби и увлечениями.

В десятку популярных подарков на День защитника Отечества также входят подарочные сертификаты, книги, игрушки для взрослых, шоколадные фигуры и подарочные наборы.

В среднем стоимость подарка составляет от 1 до 1,5 тыс. рублей. Эксперты уточнили, что разброс цен начинается от 150 рублей и доходит до 150 тыс. рублей.

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