Маркетологи составили рейтинг подарков на День защитника Отечества

Составлен перечень самых популярных подарки на День защитника Отечества. На первом месте в нем оказались рубашки, галстуки, трусы и носки. Об этом сообщает RT со ссылкой на гильдию маркетологов.

Вторую позицию в рейтинге заняли уходовые средства до и после бритья, лосьоны и одеколоны. Далее — алкоголь, а на четвертой позиции — гаджеты и аксессуары. Также часто подарки связаны со спортом, хобби и увлечениями.

В десятку популярных подарков на День защитника Отечества также входят подарочные сертификаты, книги, игрушки для взрослых, шоколадные фигуры и подарочные наборы.

В среднем стоимость подарка составляет от 1 до 1,5 тыс. рублей. Эксперты уточнили, что разброс цен начинается от 150 рублей и доходит до 150 тыс. рублей.