В Роскачестве рассказали, как определить кибермошенников

В Роскачестве рассказали, как определить кибермошенников
Виталий Невар / Новый Калининград
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Специалисты Роскачества рассказали, как определить письма кибермошенников в электронной почте, чтобы правильно на них реагировать. Об этом в среду, 19 февраля, пишет «РИА Новости».

Как отметили в организации, пользователи часто получают подозрительные письма с непонятными ссылками, запросы на информацию и странные вложения. «Часто эти письма исходят якобы от государственных ведомств, партнеров, крупных интернет-магазинов и соцсетей. Создавая письма, максимально похожие на оригинальные обращения, мошенники могут преследовать цели: украсть ваши персональные данные, заразить вирусом ваше устройство либо похитить банковские реквизиты», — процитировали сообщение в издании.

«В группе риска представители всех профессий, которые связаны с деньгами и документами», — обратил внимание заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский. Бухгалтеры, финансисты, сотрудники коммерческих отделов и секретари чаще остальных становятся жертвами киберприступников, которые применяют методы социальной инженерии и часто используют слова-якоря, провоцирующие получателя открывать письмо «на автомате». Отмечается, что сообщения с названиями «Документы», «Заказ», «Ордер» или «Пароль» нередко могут оказаться ловушками. «Кроме того, злоумышленники манипулируют временем, добавляя: „Срочно“, „Осталось два часа“ и тому подобное», — добавили в издании.

Центр цифровой экспертизы рекомендует бороться с попытками мошенников следующим способом: сравнить исходящий адрес с письмами оригинального отправителя, затем обратить внимание на приветствие. Если вам пишут обезличенное «Привет» или «Здравствуйте», то это может быть признаком сообщения от киберпреступника.

Также в письме стоит искать контактную информацию: если навести курсор на ссылку и проверить веб-адрес в нижнем левом углу браузера, можно удостовериться в ее подлинности. Однако следовать по ссылке не стоит, поскольку есть вероятность загрузки на компьютер вируса, а также попадания на мошеннический сайт. Помимо прочего, специалисты обращают внимание на даты в письме, поскольку злоумышленники бывают невнимательными.

Среди других атрибутов, которые Роскачество рекомендует проверять, — бренд и логотип компании, представителями которой представляются мошенники. «Запросы личных и тем более банковских реквизитов обязательно следует игнорировать. Полезно обращать внимание на грамотность и стилистику, а если отправитель торопит с решением — закрывать письмо. Но самое главное оружие — связь с настоящей компанией по телефону, указанному не в письме, а на ее оригинальном сайте, заключают эксперты», — рассказали о советах специалистов в издании.

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