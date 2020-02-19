Ко Дню Победы в Калининграде хотят высадить 2 аллеи и 80 тыс. цветов

К предстоящему празднованию 75-летия Победы и штурма Кенигсберга Калининград будет украшен цветочными композициями, планируется высадить две аллеи. Об этом сообщила накануне на оперативном совещании в мэрии глава комитета по социальной политике мэрии Анна Апполонова.



Аллеи будут высажены в рамках всероссийской акции «Сад Победы — Сад жизни». Они появятся на Гвардейском проспекте и в зеленой зоне по Московскому проспекту (в районе памятного знака «Морякам-Балтийцам»).

К памятным датам планируется высадить 28 тыс луковиц тюльпанов на площади 1 тыс. 237 кв.м и более 51 тыс. шт. рассады виолы. На пл. Василевского и Гвардейском проспекте появятся тематические цветники.