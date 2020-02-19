Власти Немана рассчитывают за два года очистить русло реки Инструч

Власти Немана планируют очистить русло реки Инструч за 2020-2021 годы. Информация об этом появилась в среду, 19 февраля, в официальной группе администрации муниципалитета «ВКонтакте».



Сообщается, что мероприятия по очистке водных объектов пройдут в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Проект расчистки стоил 2,4 млн рублей, а деньги на его реализацию планируется выделить из федерального бюджета. Помимо Инструча власти планируют также очистить русло реки Прохладной.

«В ходе проведения мероприятий будет проведена расчистка участка русла реки Инструч протяженностью 16 км на территории Черняховского и Неманского городских округов, а также участка реки Прохладной протяженностью 17 км на территории Гурьевского и Багратионовского городских округов», — отмечается в сообщении.

Как отмечают власти, после расчистки участков русел водотоков улучшится не только экологическое состояние рек и их пропускная способность, но и экологические условия для проживающих у водоемов жителей.

Напомним, администрация Немана уже планировала привести в порядок 17-километровый участок Инструча в 2019 году. Тогда власти рассказывали о завершении разработки проекта по очистке реки.