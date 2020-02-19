Губернатор поручил проверить договоры техприсоединения всех Теплосетей

Губернатор поручил проверить договоры техприсоединения всех Теплосетей
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: ЖКХ

Губернатор Антон Алиханов поручил министерству регионального контроля за полгода провести комплексную проверку всех Теплосетей региона на наличие договоров техприсоединения с потребителями. Речь об этом шла на заседании областного правительства, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«У меня поручение. У вас полгода на то, чтобы проверить Теплосети во всех муниципалитетах, начать с крупных, на наличие договоров присоединения всех тех, кто пользуется теплом, соответствие квадратуры, которая показывается в этих договорах и так далее. Мы сейчас вместе с УМВД этим занимается, есть муниципалитеты, где огромное количество объектов к сожалению которые находятся либо в собственности, либо аффилированы с депутатами горсовета, еще чего-то, с разными чиновниками, либо договоров не имеют в принципе, либо квадратура занижена в разы. Поэтому просьба начать комплексную проверку всех Теплосетей совместно со специалистами минстроя и ЖКХ», — сказал губернатор главе министерства Елене Серой.

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