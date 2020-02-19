Минтруд: с апреля социальные пенсии проиндексируют на 6,1%

С 1 апреля 2020 года социальные пенсии будут проиндексированы на 6,1%. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-служба Минтруда.

По словам главы ведомства Антона Котякова, расходы на индексацию составят 2,41 миллиарда рублей в месяц, то есть 21,7 миллиарда рублей до конца текущего года.

Исходя из соответствующих размеров соцпенсий, одновременно повысят пенсионные выплаты военнослужащим, проходившим службу по призыву, участникам ВОВ, гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также пострадавшим от радиационных и техногенных катастроф.

Напомним, что с 2020 года регион вводит социальную доплату к пенсии.