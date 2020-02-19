Многодетной семье из Черняховска выделили участок без возможности подъезда к нему

Многодетной семье из Черняховска выделили участок без возможности подъезда к нему
Виталий Невар / Новый Калининград
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Администрация Черняховска предоставила многодетной семье земельный участок, к которому нет дороги. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Участок площадью 800 кв.м находится по 1-му пер. Ленинградскому в Черняховске, но от ближайшей трассы до него нет ни дороги, ни улицы. Из-за этого семья не может начать строительство жилья.

Прокурор направил в суд иск о возложении обязанности на администрацию городского округа построить дорогу с твердым покрытием в срок до 1 марта 2021 года.

Исковое заявление удовлетворено. Решение суда не вступило в силу.

Напомним, ранее стало известно, что аналогичная ситуация сложилась в Зеленоградске. Там прокуратура через суд обязала администрацию проложить дорогу к участку, который был предоставлен многодетной семье для строительства дома.



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