Многодетной семье из Черняховска выделили участок без возможности подъезда к нему

Администрация Черняховска предоставила многодетной семье земельный участок, к которому нет дороги. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Участок площадью 800 кв.м находится по 1-му пер. Ленинградскому в Черняховске, но от ближайшей трассы до него нет ни дороги, ни улицы. Из-за этого семья не может начать строительство жилья.

Прокурор направил в суд иск о возложении обязанности на администрацию городского округа построить дорогу с твердым покрытием в срок до 1 марта 2021 года.

Исковое заявление удовлетворено. Решение суда не вступило в силу.

Напомним, ранее стало известно, что аналогичная ситуация сложилась в Зеленоградске. Там прокуратура через суд обязала администрацию проложить дорогу к участку, который был предоставлен многодетной семье для строительства дома.

