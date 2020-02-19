СК: бывший сотрудник отдела по борьбе с коррупцией обвиняется в коррупции

СК: бывший сотрудник отдела по борьбе с коррупцией обвиняется в коррупции
Виталий Невар / Новый Калининград
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Бывший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции обвиняется в покушении на мошенничество с использованием служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, осенью 2019 года мужчина уверил гражданина, в отношении которого было подано заявление в отдел, что за вознаграждение в 200 тысяч рублей он примет решение об отказе в возбуждении уголовного дела. За плату еще в 200 тысяч рублей экс-полицейский обещал решить вопрос с утверждением нужного постановления.

После получения первого «взноса» от гражданина, мужчина был задержан сотрудниками регионального УФСБ. Вину бывший сотрудник отдела не признал, на стадии следствия находился под домашним арестом. Уголовное дело передано в суд.

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