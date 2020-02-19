С начала года 127 медиков в области получили выплаты при первом трудоустройстве

С начала года 127 медиков в области получили выплаты при первом трудоустройстве
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Медицина

С начала 2020 года 127 медиков получили единовременные выплаты при первом трудоустройстве в регионе. За весь прошлый год их получили 276 человек. Об этом говорится в презентации к докладу главы регионального минздрава к заседанию правительства области.

В 2019 году общая сумма таких «подъемных» составила 83,5 млн рублей, 126 врачей получили выплаты в размере от 300 до 900 тыс. рублей, 150 специалистов среднего медперсонала — от от 150 до 450 тыс. рублей.

Кроме того, 22 медработника младше 36 лет получили субсидии от 297 тыс. рублей на первоначальный взнос на ипотеку, в этом году на выплаты претендуют 25 человек.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Комментировать (1)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter