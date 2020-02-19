С начала года 127 медиков в области получили выплаты при первом трудоустройстве

С начала 2020 года 127 медиков получили единовременные выплаты при первом трудоустройстве в регионе. За весь прошлый год их получили 276 человек. Об этом говорится в презентации к докладу главы регионального минздрава к заседанию правительства области.

В 2019 году общая сумма таких «подъемных» составила 83,5 млн рублей, 126 врачей получили выплаты в размере от 300 до 900 тыс. рублей, 150 специалистов среднего медперсонала — от от 150 до 450 тыс. рублей.

Кроме того, 22 медработника младше 36 лет получили субсидии от 297 тыс. рублей на первоначальный взнос на ипотеку, в этом году на выплаты претендуют 25 человек.