Минздрав: в среднем за справкой от нарколога на права надо стоять 5 минут

После открытия нового отделения амбулаторных платных услуг время ожидания в очереди за справкой нарколога в среднем составляет 5 минут. Об этом говорится в презентации к докладу главы регионального минздрава к заседанию правительства области.

«Также в конце 2019 года открыты два новых отделения в Областном наркологическом диспансере. Отделение амбулаторных платных услуг (получение справок на права, оружие, справка на специализированную службу) — среднее время ожидания в очереди 5 минут», — говорится в докладе министра.

Там также отмечается, что за период с 11 декабря 2019 по 11 февраля 2020 через отделение прошли 9 009 человек.