Застройщику без компенсации разрешили вырубить «самосевные» деревья в районе ул. Емельянова

Администрация Калининграда выдала три новых порубочных билета. Два из них касаются вырубки в районе ул. Емельянова, один — в микрорайоне Прибрежном, следует из информации, опубликованной на сайте мэрии.



В частности, МП «Калининградтеплосеть» сможет вырубить 8 деревьев на ул. Заводской, 11 (по этому адресу находится РТС «Прибрежная»). В качестве основания указаны Правила по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденные правительством РФ. 44 дерева предписано сохранить.

Также разрешено вырубить самосевную древесно-кустарниковую растительность Калининградскому погранинституту. Речь об участке с кадастровым номером 39:15:141804:91 по ул. Емельянова. Согласно данным публичной кадастровой карты, участок предназначен под казарменно-жилищный фонд и материально-техническую базу.

Кроме того, аналогичное разрешение выдано АО «СЗ «Жилищное и социальное строительство Калининградской области № 2». Он тоже сможет вырубить самосевную древесно-кустарниковую растительность, речь об участке с кадастровым номером 39:15:141717:1667, расположенном в районе улиц Левитана-Станиславского-Емельянова. Эта земля предназначена для многоэтажной застройки.

Во всех трех случаях компенсационная стоимость вырубленных насаждений взиматься не будет. Порубочные билеты действуют в течение года.