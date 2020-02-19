В Зеленоградске предупреждают хозяев неоформленных как нужно участков об их изъятии

В Зеленоградске предупреждают хозяев неоформленных как нужно участков об их изъятии
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Недвижимость

Власти Зеленоградского округа обращают внимание собственников земли, не зарегистрировавших свои права в Росреестре, на угрозу жестких санкций. Информация об этом размещена на сайте местной администрации.

Участки собственников, оставивших «на руках старые документы в виде розовых свидетельств», в частности, изымаются в муниципальную собственность. Это предусмотрено Земельным кодексом РФ и федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», отмечают в администрации.

Кроме того, таких владельцев земли ждет штраф — если данное нарушение выявит в ходе проверки налоговая служба (собственники незарегистрированных в Росеестре земельных участков могут не получать уведомления из налоговой). Также собственнику придется уплатить налоги за «предыдущие периоды». Неполучение налоговых уведомлений не снимает обязанность по уплате налога, напоминают в администрации.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Комментировать (1)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter