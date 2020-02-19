В Зеленоградске предупреждают хозяев неоформленных как нужно участков об их изъятии

Власти Зеленоградского округа обращают внимание собственников земли, не зарегистрировавших свои права в Росреестре, на угрозу жестких санкций. Информация об этом размещена на сайте местной администрации.



Участки собственников, оставивших «на руках старые документы в виде розовых свидетельств», в частности, изымаются в муниципальную собственность. Это предусмотрено Земельным кодексом РФ и федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», отмечают в администрации.

Кроме того, таких владельцев земли ждет штраф — если данное нарушение выявит в ходе проверки налоговая служба (собственники незарегистрированных в Росеестре земельных участков могут не получать уведомления из налоговой). Также собственнику придется уплатить налоги за «предыдущие периоды». Неполучение налоговых уведомлений не снимает обязанность по уплате налога, напоминают в администрации.