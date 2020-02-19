Главный внештатный уролог: онкология «молодеет», пациенты за собой следят плохо

Главный внештатный уролог: онкология «молодеет», пациенты за собой следят плохо
Виталий Невар / Новый Калининград
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Жители региона часто обращаются за урологической помощью на запущенных стадиях заболеваний и «плохо следят за собой». Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда-Калининград» сообщил заведующий отделением урологии БСМП, главный внештатный уролог региона Александр Шваб.

По его словам, чаще всего пациенты в возрасте до 40 лет обращаются к урологу с мочекаменной болезнью, воспалительными заболевания предстательной железы, почек и мочевого пузыря.

«После 40 уже можно говорить об „онконастороженности“. И здесь мы конечно уже обращаем большое внимание на онкопоиск. Потому что реально пациенты очень часто обращаются в запущенном состоянии. Как завотделением БСМП я это вижу ежедневно. И пациенты за собой можно сказать у нас в области следят плохо, — сказал Шваб. — К сожалению не просто с настороженностью не приходят, их привозят в Больницу скорой медицинской помощи на скорой медицинской помощи. А когда уже их привозят с кровотечениями и так далее, не все пациенты подлежат радикальному лечению к сожалению».

Он также отметил, что чаще всего на поздних стадиях онкологических заболеваний к врачам попадают пациенты возрастной группы «60+». «Но онкология к сожалению молодеет, потому что вот в прошлом году у нас был пациент с онкологией предстательной железы, которую мы обычно встречаем после 60, ему было 40 лет», — пояснил Шваб.

Он также отметил, что есть категория пациентов, которые длительное время терпят боль, но часто эти заболевания можно просто не заметить, поэтому необходимо регулярно проходить диспансеризацию.


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