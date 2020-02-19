Минимум раз в три дня однозначно: главный уролог о пользе регулярного секса

Регулярность половой жизни сильно влияет на мужское здоровье. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда-Калининград» сообщил заведующий отделением урологии БСМП, главный внештатный уролог региона Александр Шваб.
«Какой она должна быть? Ну, минимум раз в три дня однозначно. <...> Это вот прямо для здоровья обязательно. Если мы говорим о пациентах 60-70 лет — ну, это хотя бы раз в неделю. <...> Очень хорошо можно наблюдать за пациентами, выборка большая. Приходят пациенты, которые живут половой жизнью, которым, там, 70-73 года — объем простаты замечательный, там 30-35 кубических сантиметров, все хорошо. И наоборот — у человека что-то случается с женой лет в 50, прекращается половая жизнь — и где-то в 55-60 мы его уже оперируем», — сказал Шваб.
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