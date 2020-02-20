В Советске ищут подрядчика для благоустройства Зеленого театра за 15 млн рублей

В Советске ищут подрядчика для благоустройства Зеленого театра за 15 млн рублей
Изображение с сайта администрации Советского городского округа
Все новости по теме: Городской облик

В Советске ищут подрядчика для благоустройства Зеленого театра в рамках программы приграничного сотрудничества. Соответствующая документация опубликована на портале госзакупок. Начальная цена контракта — 15,087 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен обновить амфитеатр, заменить бордюр, обустроить дорожки, оборудовать пандусы и тактильные таблички, а также благоустроить входную зону.

Заявки принимаются до 27 февраля, объявить победителя должны 2 марта. Завершить все работы подрядчик должен будет до 30 июня 2021 года.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter