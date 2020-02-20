В Советске ищут подрядчика для благоустройства Зеленого театра за 15 млн рублей

В Советске ищут подрядчика для благоустройства Зеленого театра в рамках программы приграничного сотрудничества. Соответствующая документация опубликована на портале госзакупок. Начальная цена контракта — 15,087 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен обновить амфитеатр, заменить бордюр, обустроить дорожки, оборудовать пандусы и тактильные таблички, а также благоустроить входную зону.
Заявки принимаются до 27 февраля, объявить победителя должны 2 марта. Завершить все работы подрядчик должен будет до 30 июня 2021 года.
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