Жителей Балтийска предупреждают о «ржавой» воде

В Балтийске с 25 по по 28 февраля возможно появление «ржавой» воды в домах горожан. Об этом в своем Facebook предупреждает местная администрация.

Три дня с 9:00 до 17:00 МУП «Балтвода» будет проводить гидравлическую промывку уличных водопроводных сетей с выбросом воды через пожарные гидранты. Работы будут выполняться на ул. Егорова, Ушакова, Садовой, Пикуля и Гвардейском бульваре.

«В ходе промывки возможны остаточные явления окиси железа во внутридомовых системах жилых домов. Просьба принять информацию к сведению и отнестись с пониманием. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении муниципалитетам.