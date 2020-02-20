Социологи подсчитали долю российских мужчин и женщин, готовых умереть за страну

Большинство российских мужчин готовы умереть за свою страну. Таких женщин в России значительно меньше. Итоги соответствующего исследования в четверг, 20 февраля, опубликовал «Левада-Центр».

В ходе опроса о готовности умереть за свою страну заявили 65% мужчин и 41% женщин. С ответом затруднились 7% мужчин и 15% женщин.

Опрос проведен 21–27 марта 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.