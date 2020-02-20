Любовь и налоги: россияне рассказали, как они понимают патриотизм

Любовь и налоги: россияне рассказали, как они понимают патриотизм
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Опросы

Большинство россиян связывают понятие «патриотизм» с любовью к своей стране. Это выяснилось в ходе опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) с целью изучения патриотических настроений жителей РФ.

Согласно итогам опроса, абсолютное большинство россиян считают, что человек, не испытывающий любви к Родине, не может быть патриотом (85%, на 8 п.п. больше, чем в 2017 г.). Практически такое же единодушие (80%) россияне испытывают в отношении людей, участвующих в коррупционных схемах, — независимо от того, дают они взятку или берут, они не могут считаться патриотами.

Две трети россиян считают, что патриотом нельзя назвать человека, избегающего своих гражданских обязанностей — уклоняющегося от службы в армии (65%) или от уплаты налогов (64%).

Кроме того, более половины россиян считают, что человек, мечтающий о переезде в другую страну (64%, на 12 п.п. больше, чем два года назад), имеющий счета за рубежом (57%, на 7 п.п. больше, чем в 2017 г.), имеющий второе гражданство (50%, +20 п.п. за два года), а также работающий в организации — «иностранном агенте» (47%), патриотом России быть не может. В то же время желание вступить в брак с иностранцем считают непатриотичным только 19% россиян.

Отсутствие знания государственной символики России приравнивают к непатриотичному поведению 59% россиян. При этом оппозиционное или протестное поведение считают таковым реже: только 30% респондентов осуждают публичное высказывание оппозиционного мнения, причем преимущественно в рамках общественного порицания (21%), а более половины россиян считают это частным делом, не требующим вмешательства ни государства, ни общества (58%). 

Абсолютное большинство респондентов уверены, что непатриотичных людей нельзя допускать к государственной службе (79%). Однако 82% считают, что нет никакой необходимости высылать людей из родной страны за отсутствие патриотизма.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 16 февраля 2020 г. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

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