Из-за некачественной детской площадки у озера Поплавок возбудили уголовное дело

В Калининграде возбудили дело против директора фирмы, которая занималась установкой детской площадки возле озера Поплавок. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным ведомства, компания подозреваемого вместо покрытия из каучуковой крошки использовала более дешевый материал — резиновое покрытие, не соответствующее техническому заданию по муниципальному контракту. Из-за этого ущерб бюджету составил 375 тыс. рублей.

В начале февраля следствие возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.