В Калининграде 46-летняя женщина угрожала выкинуть из окна годовалого внука

В областном центре 46-летняя женщина угрожала выкинуть из окна шестого этажа своего годовалого внука. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг, 20 февраля, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел на ул. О. Кошевого в областном центре. По предварительной информации, нетрезвая женщина вытащила в окно своего маленького внука и начала громко ругаться, угрожая сбросить мальчика вниз.

При этом она обращалась к своей 22-летней дочери, которая в тот момент находилась на улице со своим 6-летним братом. Пьяная женщина требовала от дочери вернуть ей сына, затем все же ушла с ребенком в комнату. На место происшествия приехали сотрудники полиции, медики, сотрудники экстренных служб. 46-летняя женщина была задержана и сейчас находится в отделении полиции, проводится проверка, материалы будут направлены в Следственный комитет. Обоих детей из семьи временно изъяли.

По предварительной информации, 46-летняя женщина и ее шестилетний сын приехали в Калининградскую область из Норильска в весной прошлого года. В декабре 2019-го к ним также переехали 22-летняя дочь женщины со своим сыном, которому сейчас 1 год и 8 месяцев. Семья ранее в поля зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала, в областном центре никто из детей не зарегистрирован.

«В настоящее время оба ребенка, мальчики 1,8 и 6 лет, сотрудниками полиции помещены под присмотр медиков в Детскую областную больницу, им ничего не угрожает. Инспекторы ПДН совместно с органами опеки будут проводить профилактическую работу, изучать условия проживания семьи и принимать меры для обеспечения безопасности детей», — сообщила корреспонденту «Нового Калининграда» начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.